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Fatih'te dehşet: Yaşlı kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 17:17 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih'te yaşlı bir kadın evinde sırtından bıçaklanmış olarak bulundu. Kadının kolundaki bileziklerin alındığı öğrenildi. Ağır yaralı kadın kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

İstanbul'un Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 2. katındaki olay saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Hasan Kaya (82) cuma namazını kılmak için evden çıktı. Kaya, namaz sonrası eve geldiğinde karısı Hüsniye Kaya'yı (80) evin salonunda kanlar içerisinde yerde yatar halde buldu. Koca bağırarak komşularından yardım istedi. Sesi duyan komşuları ve sokak sakinleri hemen yardıma koştu. Durumu gören komşular hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadına yaklaşık 45 dakika kalp masajı yapıp hayata döndürmeye çalıştı. Kadının hayat belirtisi vermesi üzerine ağır yaralı kadın, Fatih'teki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hüsniye Kaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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HIRSIZLIK İDDİASI

Sırtından bıçaklandığı tespit edilen Hüsniye Kaya'nın yüzünde de darp izlerine rastlanırken kolunda bulunan 5 bileziğin ise kayıp olduğu belirlendi. Polis kadının hırsızlık amacı ile bıçaklanmış olabileceği üzerinde duruyor. Polis ekipleri sokak içerisindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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Damadı Ali Oruç, "Kolunda bilezikleri vardı. Muhtemelen onları aldılar. Fakat kaynanam yabancı kişilere kapıyı açmaz. Pencereden bakar tanıdıksa kapıyı açardı. Bu gelen kişi muhtemelen tanıdık birisiydi" diye konuştu.

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istanbul cinayet Fatih

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Damadın söylediklerine ben de katılıyorum. Katil; maktulenin tanıdığı ve aynı sokakta oturan birisi olmalı. İdam cezası geri gelmedikçe veya etkili cezalar verilmedikçe cinayetler daha çok sürer. Maktule kardeşimize ALLAH'tan rahmet, aile bireylerine de sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun inşallah.
yazık çok yazık bu ülkenin boku çoktan çıktı
Ahhh yazık.
kısasta sizin için hayat vardır.yani şeriat şart.allah bunu emrediyorsa mutlak suretle bu doğru olandır.uygulanmış olsa idi be bu kadar cinayet ne bu kadar zina,tecavüz nede bu kadar katil olurdu.bakmak yeterli
MEMLEKET TEKSASI GECTİ
Balık baştan kokar. Din tüccarı hükümetimiz KISASA KISAS yasasını bildiği halde yasalaştırmıyor.
refah payı yükselen vatandaşın huzuru içinde ise neden bu olaylar yaşanıyo ey millet herkes düşünsün derim yok bananeyse devam menfaate nediyeyim
güya müslüman hassasiyeti ile yönetilen ulkede hergün kadin programlariyla devamli toplumun yanlışlarinin insanlarin gözüne sokulup normal seyler gibi algilatildigi bu ülke de böyle olaylarin siradanlasmasi gerçekten çok yazik. milletimizin gelenekleri git gide bozuluyor .
Ya şu bilezikleri lutfen kolunuza takmayin göstermeyin..mumkunse gram altin alin bankada kalsın. ihtiyac oldugunda 10 dakikada bankadan bozdurabilirsiniz...
Gozu Donmus Caniler Sizi Ne istediniz O Teyze den ve Amcadan :( Allah Sizin B.....Versin
mıllet ac kaldıkca bu tarz olaylar cogalıcak
katiller %80 arap çıkacak.
fatih civarı mülteci kampı kesin yabancı uyruklular yapmıştır.
kesin kadın katilini tanıyor konuşmasın onu ele veremesin diye öldürdüler. allah rahmet eylesin yakılarak infazı makbuldür.
Katil o kadının bileziklerini ve kocasının cumaya gittiğini bilen biri çıkar
Bu tür durumlarda ''tanıdık birisi'' nitelemesini kullanmamak gerek,''Tanıyan birisi'' demek daha doğru...Ne olursa olsun bir ''tanıdıktan'' böyle gaddar bir zarar gelmez!
Allah belalarını versin kesin komşu çocuğu!!
Geçen senelerde de böyle bir olay yaşanmıştı adam namazdan geldiğinde eşinin kafasına çekiç ile vululup öldürülmüş olarak buldum demişti. Araştırılmalardan sonra kendisi katil olduğu çıktı ortaya. İnşallah bu da öyle birşey değildir. Son zamanlarda yaşlılarımız tuhaflaştı da ...
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