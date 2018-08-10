Fatih’te korkutan yangın!

Olay, 02.00 saatlerinde, Fatih Şehremini Mahallesi Kaşgarlı Mahmut Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir dairenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, sokağın darlığı ve çift yönlü parklanma nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlandı.
Sokak sakinleri çift yönlü parklanma ve sokağın dar olmasının sıkıntısını farklı olaylarda da yaşadıklarını dile getirerek, “Sokağın darlığından ne itfaiye ne ambulans ne başka bir şey geçemiyor. Büyük bir yangın çıksa, çift taraflı parklanmadan dolayı geçilmiyor. Senelerdir bu kaldırımların yirmi santim daha içeri alınması için uğraş veriyoruz. Bu orta yol açılsın vatandaş cenaze arabası, itfaiye aracı, ambulans rahat rahat geçebilsin. Bu söylenildiği halde, dilekçeler yazıldığı halde netice alamıyoruz” dedi.
Yangın dairede maddi hasar meydana gelirken, ölü ya da yaralanan olamadı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
(İHA)
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