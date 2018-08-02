Fatih'de öğrenci yurdunda yangın (1)

Ersan SAN-İSTANBUL DHA
FATİH'te bulunan öğrenci yurdunda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor. Yangın saat 10.45 sıralarında Fatih Cerrahpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir öğrenci yurdunda meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mahsur kalan 1 kişi itfaiye tarafından kurtarılırken çalışmalar devam ediyor. Öğrenci yurdunun yaz tatili olması nedeniyle boş olduğu belirtildi.
(Fotoğraflı)
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