Fatih'de öğrenci yurdunda yangın (2)

Ersan SAN-İSTANBUL DHA
FATİH'te bulunan öğrenci yurdunda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor. Yangın saat 10.45 sıralarında Fatih Cerrahpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir öğrenci yurdunda meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mahsur kalan 1 kişi itfaiye tarafından kurtarılırken çalışmalar devam ediyor. Öğrenci yurdunun yaz tatili olması nedeniyle boş olduğu belirtildi.
Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!
Dünya şaşkın! Türkiye NATO'dan ayrılıyor mu?
ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler
Alman basının küstah Erdoğan yazısı: Gelsin de demokrasi görsün
Joker deşifre olunca camdan atladı!
Bu köyün namı NASA'ya kadar uzandı! Çobanı bile üniversite mezunu
Bu köprü altından yapıldı!
Abdulkadir Selvi yazdı... Erken seçim mi geliyor? Ankara bu ihtimali konuşuyor
Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı
Profesyonel turist Tanay işine başladı
MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum