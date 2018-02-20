Fatih'te 3 katlı ahşap binada yangın (1)

Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) FATİH Hacı Kadın Mahallesi'nde, 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin, yangını söndürme çalışması sürüyor.