Fatih'te 3 katlı ahşap binada yangın (2)

Ersan SAN - Zeki GÜNAL - İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL, (DHA) FATİH Hacı Kadın Mahallesi'nde, 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

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