Fatih'te 3 katlı ahşap binada yangın (3)

Ersan SAN - Zeki GÜNAL - İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL, (DHA) FATİH'te 3 katlı ahşap binada çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fatih Hacı Kadın Mahallesi'nde, 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Paniğe de neden olan yangın, yaklaşık 45 dakikada kontrol altına alınıp söndürüldü. İtfaiye ve polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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