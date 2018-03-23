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Fatih’te 30 işyerine polis baskını: 1 milyon lira değerinde kaçak ürüne el konuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 15:03 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih’te kaçakçılara yönelik 30 iş yerine düzenlenen baskınlarda, piyasa değeri 1 milyon liranın üzerinde kaçak cinsel içerikli ilaç, gözlük, saat ve telefon gibi ürünler ele geçirildi.

İstanbul Fatih’te kaçakçılara yönelik 30 iş yerine düzenlenen baskınlarda, piyasa değeri 1 milyon liranın üzerinde kaçak cinsel içerikli ilaç, gözlük, saat ve telefon gibi ürünler ele geçirildi. Baskınlarda yakalanan ürünlere el konurken, gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında Kaçakçılık Kanununa Muhalefetten işlem yapıldı. İşyerlerine yapılan operasyonlar polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Fatih’te 30 ayrı işyerine kaçak ürün satışı hakkında operasyon düzenledi. Piyasa değeri 1 milyon liranın üzerinde olan kaçak elektronik sigara, sigara aparatları, kaçak cinsel içerikli ilaç, gözlük, saat ve telefon gibi ürünlere el koyan polis, olayla ilgili 10 şüpheliye Kaçakçılık Kanununa Muhalefetten işlem yaptı.
Operasyonda yurda kaçak yollardan getirilen on binlerce adet kaçak elektronik sigara, sigara likidi, cinsel içerikli ilaç, gözlük, saat ve telefon gibi ürünlere el konuldu.
Operasyonda ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 1 milyon liranın üzerinde olduğu öne sürüldü.
Öte yandan, 30 işyerine yapılan operasyon polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Polis, olayla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

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