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Fatih'te 5 katlı binada yangın (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2018 15:57 | Son Güncelleme

FATİH'te bulunan 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Ersan SAN-Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) FATİH'te bulunan 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Dumanlar İstanbul'un bir çok noktasından görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan binanın karşısında bulunan Yabancılar Şube Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde de yangın nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı.

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