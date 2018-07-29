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Fatih'te 5 katlı binada yangın (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2018 16:26 | Son Güncelleme

FATİH'te bulunan 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Ersan SAN-Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) FATİH'te bulunan 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Dumanlar İstanbul'un bir çok noktasından görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan binanın karşısında bulunan Yabancılar Şube Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde de yangın nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürülerek soğutma çalışması başlatıldı Yangın, Fatih'in Nişanca Mahallesi'nde bulunan Çitfegelinler Caddesi'ndeki bir apartmanda saat 15.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Bekar işçilerin kaldığı öğrenilen eski bir apartmandan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine Fatih, Beyoğlu, Bakırköy ve Bayrampaşa İtfaiyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de muhtemel bir yaralanma ya da can kaybı olayına karşın olay yerinde hazır bekletildi. Yanan binanın karşısında Yabancılar Şube Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi olması nedeniyle polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Büyük bir paniğe neden olan yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürülerek soğutma çalışması başlatıldı.Polis ekipleri, nedeni henüz belli olmayan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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