Fatih’te ahşap bina alev alev yandı

Fatih’te iki katlı ahşap bina alev alev yandı. Boş ahşap binada çıkan yangın, itfaiyenin yoğun çabasıyla söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, olay, Fatih Küçükpazar’da yaşandı. İki katlı boş ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ahşap evin tamamını sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye yanan binada soğutma çalışması başlattı.
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