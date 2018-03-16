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Fatih'te ahşap bina yangını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 23:38 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA Fatih'te metruk ahşap bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA Fatih'te metruk ahşap bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tüm binayı sardı. İtfaiye alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

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