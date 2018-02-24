Fatih’te bilezikleri için öldürülen yaşlı kadının cenazesi ailesine teslim edildi

Fatih’te 80 yaşındaki Hüsniye Kaya kolunda bulunan 7 bilezik ve bir yüzük için evine giren kimliği belirsiz bir kişi tarafından 7 ayrı bıçak darbesiyle öldürülmüştü. Adli Tıp Kurumuna kaldırılan yaşlı kadının cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Ayvansaray Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelmişti. Cuma namazına giden Hasan Kaya, namazın ardından eve geldiğinde karısı Hüsniye Kaya’yı(80) yerde kanlar içerisinde bulmuş ve durumu hemen sağlık ekiplerine bildirmişti. Hastaneye kaldırılan Hüsniye Kaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olay sonrası polis ekipleri olayın gasp üzerinde durması üzerine ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin eşkâlini belirleme çalışması yaptı.

40 dakika daire içerisinde kalmış

Hüsniye Kaya’nın aile yakınlarından edinilen bilgilere göre şüpheli şahıs, yaşlı kadının evde tek kalması için kocasının namaza gitmesini bekledi. Ardından zile basan şüpheli bir süre Hüsniye Kaya ile sohbet etti ve apartmana girdi. Daire içerisine nasıl girdiğini anlamlandıramadıklarını aktaran aile yakınları şüphelinin eve girdikten sonra 7 bıçak darbesiyle Hüsniye Kaya’yı öldürdükten sonra kolunda bulunan 1 yüzük ve 7 bileziği alarak evini içerisinde başka değerli eşyaları da aradı. 40 dakika kadar ev içerisinde duran zanlı daha sonra evden ayrıldı. Kocası Hasan Kaya’nın eve geldiği zaman ise yaşlı kadını yerde kanlar içerisinde bulduğu öğrenildi.