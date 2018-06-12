HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Fatih'te cinayet: 3 kişi gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2018 09:26 | Son Güncelleme

FATİH'te bir evin ardiye bölümünde alçıpanla kapatılmış bölümünde ceset bulundu.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul,(DHA) FATİH'te bir evin ardiye bölümünde alçıpanla kapatılmış bölümünde ceset bulundu. Polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Fatih'te 4 katlı binanın giriş katından gelen kötü kokular üzerine bina sakinleri polise haber verdi. Olay Kızanlık Caddesi 13 numaralı binanın giriş katında sabah saat 04:00 sıralarında yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri içeri girmek için kapıyı çaldı. İddiaya göre içeride bulunanlar uzun süre kapıyı açmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla vahşi cinayet ortaya çıktı. ALÇIPANLALA KAPATMIŞLAR Eve giren polis ekipleri evde yaptıkları incelemelerde ardiye olarak kullanılan bölümde normalin dışında bir durumla karşılaştı. Alçıpanla yeni yapıldığı belirlenen bölümü kıran polisler Tunuslu olduğu öğrenilen ve hakkında kayıp başvurusu bulunan bir kişinin cesedi ile karşılaştı. EVDE BULUNAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Polisin tüm çabalarına rağmen evde bulundukları belirlenen ve kapıyı açmayan biri kadın üç kişi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar emniyete götürülürken, aralarında bulunan kadın şüphelinin fenalık geçirdiği görüldü. POLİSİN OLAY YERİNDEKİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Cinayetin ortaya çıkmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları devam ediyor.

PARTNERHiçbir şey olmamış gibi!Hiçbir şey olmamış gibi!
Van'da kaçak avlanan 2 ton 300 kilo inci kefali ele geçirildiVan'da kaçak avlanan 2 ton 300 kilo inci kefali ele geçirildi
Antalya'da 21 kilo 360 gram eroin ele geçirildiAntalya'da 21 kilo 360 gram eroin ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Kıyamet alameti mi? Haziran ayında 4 metre kar yağdı

Kıyamet alameti mi? Haziran ayında 4 metre kar yağdı

Çukur sezon finalinde kimler öldü? Hangi oyuncular Çukur'dan ayrıldı? Selim, Medet ve İdris öldü mü?

Çukur sezon finalinde kimler öldü? Hangi oyuncular Çukur'dan ayrıldı? Selim, Medet ve İdris öldü mü?

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında

Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında

Trabzon'da bir doktor eşinin ‘sevgilisini’ kaçırmaya kalkıştı

Trabzon'da bir doktor eşinin ‘sevgilisini’ kaçırmaya kalkıştı

Muğla'da dehşet! Eşini boğarak öldürdü ardından bileklerini keserek intihara kalkıştı

Muğla'da dehşet! Eşini boğarak öldürdü ardından bileklerini keserek intihara kalkıştı

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Ankara'da iki erkek arkadaşın dehşet gecesi! Öldürüp tecavüz etti

Ankara'da iki erkek arkadaşın dehşet gecesi! Öldürüp tecavüz etti

İstanbul Maltepe'de akılalmaz olay! Birlikte yaşadığı adamla evlenmesine izin vermeyen annesinden şikayetçi oldu

İstanbul Maltepe'de akılalmaz olay! Birlikte yaşadığı adamla evlenmesine izin vermeyen annesinden şikayetçi oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.