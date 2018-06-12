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Fatih'te cinayet: Bulaşık makinesi içindeki bavulda erkek cesedi bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2018 10:58 | Son Güncelleme

FATİH'te ihbar üzerine bir evde üzerine beton dökülmüş bulaşık makinesi içindeki bavulda bir erkek cesedi bulundu.

Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Alper KORKMAZ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA) FATİH'te ihbar üzerine bir evde üzerine beton dökülmüş bulaşık makinesi içindeki bavulda bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili 1'i kadın 3 kişi gözaltına alınırken, polis ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Fatih'te 4 katlı binanın giriş katından gelen kötü kokular üzerine bina sakinleri polise haber verdi. Olay Kızanlık Caddesi 13 numaralı binanın giriş katında sabah saat 04:00 sıralarında yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri içeri girmek için kapıyı çaldı. İddiaya göre içeride bulunanlar uzun süre kapıyı açmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla cinayet ortaya çıktı. ALÇIPANLA KAPATMIŞLAR Eve giren polis ekipleri evde yaptıkları incelemelerde ardiye olarak kullanılan bölümde normalin dışında bir durumla karşılaştı. Köpük, alçıpan ve betonla yeni yapıldığı belirlenen bölümü kıran polisler Tunuslu olduğu öğrenilen ve hakkında kayıp başvurusu bulunan bir kişinin bulaşık makinesinin içine bavulla konulmuş cesedi ile karşılaştı. EVDE BULUNAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Biri kadın üç kişi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar emniyete götürülürken, kadın şüphelinin fenalık geçirdiği görüldü. POLİSİN OLAY YERİNDEKİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Cinayetin ortaya çıkmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmalarının sona ermesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazenin torbaya konularak götürüldüğü görüldü. KAYIP İLANI VERİLMİŞ Araştırmalarını sürdüren polis ekipleri cesedin 24 Nisan'da sosyal medya üzerinden kayıp ilanı verilen 49 yaşındaki Tunuslu Rochdi Rochdi'e ait olduğu üzerinde duruyor. Cesedin Rochdi'ye ait olup olmadığı Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerden sonra ortaya çıkacak. "BİZ ÖLDÜRMEDİK" Olayla ilgili gözaltına alınan üç kişinin emniyetteki ilk ifadelerinde " Biz öldürmedik, uyuşturucudan öldü bizde korktuk oraya gömdük" dedikleri öğrenildi.

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- Fatih'te cinayet: Bulaşık makinesi içindeki bavulda erkek cesedi bulundu- Fatih'te cinayet: Bulaşık makinesi içindeki bavulda erkek cesedi bulundu
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