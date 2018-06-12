- Fatih'te cinayet: Bulaşık makinesi içindeki bavulda erkek cesedi bulundu

Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Alper KORKMAZ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA) FATİH'te

ihbar üzerine bir evde üzerine beton dökülmüş bulaşık makinesi içindeki bavulda bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili 1'i kadın 3 kişi gözaltına alınırken, polis ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Fatih'te 4 katlı binanın giriş katından gelen kötü kokular üzerine bina sakinleri polise haber verdi. Olay Kızanlık Caddesi 13 numaralı binanın giriş katında sabah saat 04:00 sıralarında yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri içeri girmek için kapıyı çaldı. İddiaya göre içeride bulunanlar uzun süre kapıyı açmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla cinayet ortaya çıktı.

ALÇIPANLA KAPATMIŞLAR

Eve giren polis ekipleri evde yaptıkları incelemelerde ardiye olarak kullanılan bölümde normalin dışında bir durumla karşılaştı. Köpük, alçıpan ve betonla yeni yapıldığı belirlenen bölümü kıran polisler Tunuslu olduğu öğrenilen ve hakkında kayıp başvurusu bulunan bir kişinin bulaşık makinesinin içine bavulla konulmuş cesedi ile karşılaştı.