Fatih'te cinayet: Cenaze Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA) FATİH'te bir evin ardiye bölümünde alçıpanla kapatılmış bölümünde ceset bulundu. Polis olayla ilgili biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı. Cenaze, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Fatih'te 4 katlı binanın giriş katından gelen kötü kokular üzerine bina sakinleri polise haber verdi. Olay Kızanlık Caddesi 13 numaralı binanın giriş katında sabah saat 04:00 sıralarında yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri içeri girmek için kapıyı çaldı. İddiaya göre içeride bulunanlar uzun süre kapıyı açmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla cinayet ortaya çıktı.

ALÇIPANLA KAPATMIŞLAR

Eve giren polis ekipleri evde yaptıkları incelemelerde ardiye olarak kullanılan bölümde normalin dışında bir durumla karşılaştı. Alçıpanla yeni yapıldığı belirlenen bölümü kıran polisler Tunuslu olduğu öğrenilen ve hakkında kayıp başvurusu bulunan bir kişinin bulaşık makinesinin içine bavulla konulmuş cesedi ile karşılaştı.