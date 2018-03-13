Fatih’te doğalgaz borusu patladı, vatandaş sokağa döküldü

Fatih’te kazı çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi. Olayda bazı vatandaşlar hafif şekilde yaralanırken, kazı yapan firmanın aracı yandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Fatih’te Dervişali Mahallesi Dilmaç Sokak’ta yapılan kazı çalışması sırasında meydana geldi. Yapılan çalışma sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki camların binaları kırılırken, bazı vatandaşlar hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hafif yaralı bir vatandaş ve bir bebek ambulansa götürülerek ayakta tedavi edildi. Vatandaşları sokağa döken patlama, paniğe neden oldu.
Patlama nedeniyle kazı yapan firmanın aracı da yandı. İtfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken, çevredeki binalarda da tedbir amacıyla soğutma çalışması yaptı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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