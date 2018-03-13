Fatih'te doğalgaz patlaması (3)

Zeki GÜNAL- Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) Fatih'te sokakta kazı yapılırken meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Fatih Dervişali Mahallesi Dilmaç Sokak'taki olay saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta kazı çalışması yapılırken doğalgaz borusu patladı. Alevler yükselirken çevrede büyük panik yaşandı. Sokaktaki bina ve araçlar hasar gördü. Kazı yapan ekipte bulunan bir kişi ağır yaralanırken çevredeki 1'i bebek 3 kişi de hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HERKES KAÇARKEN O İZLEDİ

Patlama nedeniyle kazı yapan firmanın aracı da yandı. Alevler cep telefonu kameralarına da yansıdı. O görüntülerden birinde herkes kaçarken bir kişinin yanındaki çocukla birlikte yanan aracın yakınında durup olan biteni izlemesi dikkat çekti.

İtfaiyenin olay yerindeki çalışması devam ediyor

(FOTOĞRAF)