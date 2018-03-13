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Fatih'te doğalgaz patlaması (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 11:50 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL- Alper KORKMAZ İSTANBUL DHA Fatih'te sokakta kazı yapılırken meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL- Alper KORKMAZ İSTANBUL DHA Fatih'te sokakta kazı yapılırken meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Fatih Dilmaç Sokak'taki olay saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta kazı yapılırken dogalgaz borusu patladı. Alevler yükselirken çevrede büyük panik yaşandı. Sokaktaki bina ve araçlar hasar gördü. Kazı yapan ekipte bulunan bir kişi ağır yaralanırken çevredeki evlerde bulunan 1'i bebek 3 kişi ise hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması devam ediyor

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