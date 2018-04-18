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Fatih’te gaspçılar evde bulunan kişiyi bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 06:10 | Son Güncelleme

Fatih’te bir eve gasp için gelen 3 kişi evde bulunan Afganistan uyruklu bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

Fatih’te gaspçılar evde bulunan kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Fatih’te bir eve gasp için gelen 3 kişi evde bulunan Afganistan uyruklu bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Şüphelilerin izini süren polis ekipleri düzenlediği operasyonla Sancaktepe’de bulunan bir adreste 3 kişiyi gözaltına aldı.
Olay, 21.30 sıralarında Fatih Şehsuvar Bey Mahallesi Düzgün Sokakta bulunan 9 numaralı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, gasp için eve gelen şüpheliler evde bulunan Afganistan uyruklu Nabimir Pastun(23) ile boğuşmaya başladı. Boğuşma sırasında gasp için gelen kişiler tarafından bıçaklanan Pastun ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla yaralı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen Nabimir Pastun hayatını kaybetti.

Polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı
Polis ekipleri görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamera görüntüleri neticesinde olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. 3 şüphelinin Sancaktepe’de bir adreste olduğunu belirleyen Fatih İlçe Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri ile Cinayet Şube ekipleri ortak operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden sonra ilçenin asayiş büro amirliğine götürüldü.

Fatih’te gaspçılar evde bulunan kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Fatih’te gaspçılar evde bulunan kişiyi bıçaklayarak öldürdü

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