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Fatih’te ismi öğrenilemeyen bir spor hocası evinde bulunan iki kişiyi rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Özel harekatın düzenlediği operasyonla şahıs gözaltına alınırken, rehin tutulan iki kişi ise sağlık ekiple

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 18:52 | Son Güncelleme

IHAAW184615-ASA/09-03-2018 - Fatih’te ismi öğrenilemeyen bir spor hocası evinde bulunan iki kişiyi rehin aldı. 09.03.2018 18:46:15 TSI NNNN

IHAAW184615-ASA/09-03-2018

- Fatih’te ismi öğrenilemeyen bir spor hocası evinde bulunan iki kişiyi rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Özel harekatın düzenlediği operasyonla şahıs gözaltına alınırken, rehin tutulan iki kişi ise sağlık ekiplerine teslim edildi.

09.03.2018 18:46:15 TSI
NNNN

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