Fatih’te ismi öğrenilemeyen bir spor hocası evinde bulunan iki kişiyi rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Özel harekatın düzenlediği operasyonla şahıs gözaltına alınırken, rehin tutulan iki kişi ise sağlık ekiple

IHAAW184615-ASA/09-03-2018
- Fatih’te ismi öğrenilemeyen bir spor hocası evinde bulunan iki kişiyi rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Özel harekatın düzenlediği operasyonla şahıs gözaltına alınırken, rehin tutulan iki kişi ise sağlık ekiplerine teslim edildi.
09.03.2018 18:46:15 TSI
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Fatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenledi
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