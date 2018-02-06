Fatih’te narkotik operasyonu

İstanbul Fatih’te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda önceden belirlenen adreslerde arama yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih İlçesi genelinde uyuşturucu operasyonu yaptı. Narkotik polislerince önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyona Özel Harekat ve çok sayıda polis katıldı. Önceden belirlenen evlere giren ekipler, zili çalarak kapıların açılmasını istedi. Özel Harekat Polisleri, açılmayan kapıları koçbaşları ile kırarken narkotik polisleri de evlerde didik didik arama yaptı.
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