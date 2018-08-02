FATİH'TE ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN 

Ersan SAN-İSTANBUL DHA

FATİH'te bulunan öğrenci yurdunda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında mahsur kalan 1 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yangın saat 10.45 sıralarında Fatih Cerrahpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir öğrenci yurdunda meydana geldi. Çatı katında kaynak işlemi yapılırken çıkan kıvılcımlar kısa sürede tüm çatıyı kapladı. Diğer katlara yayılan yangın ihbarı üzerine olay yerine Kocamustafapaşa, Fatih, Bayrampaşa ve Zeytinburnu itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında mahsur kalan 1 kişi olay yerine gelen itfaiye tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öğrenci yurdunun yaz tatili olması nedeniyle boş olduğu belirtildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından güçlükle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

(Fotoğraflı)

