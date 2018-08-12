HABER

Fatih'te polis, tartışığı kişiler tarafından silahla yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 23:44 | Son Güncelleme

FATİH'te bir sivil polis tartıştığı kişiler tarafından silahla yaralandı.

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-FATİH'te bir sivil polis tartıştığı kişiler tarafından silahla yaralandı. Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Fatih Silivrikapı Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; G.K isimli sivil polis, Kuvayı Milliye Caddesi üzerinde bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. G.K isimli sivil polis tartıştığı kişi ya da kişiler tarafından silahla yaralanırken, çevrede park halinde bulunan bir taksiye kurşun isabet etti.

Zanlılar, siyah bir otomobille olay yerinde hızla uzaklaştı. Yaralanan sivil polis, bir taksiyle İstanbul Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ekibi sevk edildi. Polis, Özel Harekat desteğiyle çevrede geniş güvenlik önlemi alarak delil incelemesi yaptı.

Silah seslerini duyan çevredeki bir vatandaş, "Biz çay içerken, silah sesleri duyduk. Dışarıya çıktık, baktık park halindeki bir taksiye mermi isabet etmiş. Polis yerde de bir tane boş kovan buldu" dedi.

Hastaneye kaldırılan G.K'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNERÇölün altındaki Türk mucizesiÇölün altındaki Türk mucizesi
Fatih'te polis, tartışığı kişiler tarafından silahla yaralandıFatih'te polis, tartışığı kişiler tarafından silahla yaralandı
Dalgalara kapılan 14 yaşındaki kız çocuğu kaybolduDalgalara kapılan 14 yaşındaki kız çocuğu kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ve Euro'da son durum

Dolar ve Euro'da son durum

Türkiye-ABD krizi yaşanırken Rusya'dan sürpriz hamle

Türkiye-ABD krizi yaşanırken Rusya'dan sürpriz hamle

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan duyurdu! Dikkat çeken ekonomi yorumu

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan duyurdu! Dikkat çeken ekonomi yorumu

Türkiye-ABD krizini tırmandıracak gelişme! Trump'a skandal teklif

Türkiye-ABD krizini tırmandıracak gelişme! Trump'a skandal teklif

Berat Albayrak: Kurdaki gelişmeler çok net bir saldırının göstergesi

Berat Albayrak: Kurdaki gelişmeler çok net bir saldırının göstergesi

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'nın Aladağ ilçesinde mağaraya giren 6 kişiden 3'ü kayboldu

Adana'nın Aladağ ilçesinde mağaraya giren 6 kişiden 3'ü kayboldu

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Balıkesir Erdek'te köpeğe sıcak suyla işkence

Balıkesir Erdek'te köpeğe sıcak suyla işkence

Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi

Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi

Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...

Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...

İznik’te sazlık alanda yangın! Alevler karanlığı kızıla çevirdi

İznik’te sazlık alanda yangın! Alevler karanlığı kızıla çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.