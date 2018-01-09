Fatih'te sahte içki operasyonu

Haber: İbrahim AKTÜRK Kamera: Murat SOLAK/İstanbul,(DHA)Fatih'te, aynı sokak üzerinde bulunan 3 depoya baskın yapan polis, yaklaşık 500 litre sahte içki ve binlerce içki şişesi ele geçirdi. Baskında 2 kişi gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine Fatih'te aynı sokak üzerinde bulunan 3 depoya baskın düzenledi. Baskında, yaklaşık 500 litre sahte içki ve bin şişesi satışa hazır, yaklaşık 9 bini boş olmak üzere toplam 10 bin içki şişesi ele geçirildi. Polis, sahte içkilere el koyarken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. El konulan sahte içkiler ve şişler, kamyonete yüklenerek götürüldü.
CHP’li başkanın paylaşımı sosyal medyayı salladı
Uzaydan paylaştı: Büyük bir duyurum var!
Hasip Kaplan'dan HDP'yi karıştıran tweet'ler: Sırrı gitsin film çeksin
Yunanistan'da göstericiler bakanlığı işgal etti, Bakan'ın odasını bastı
Rus Deniz Kuvvetleri gemisinden TSK'ya yardım çağrısı
Ocak ayında Bodrum'da denize girdiler
CHP'li Özgür Özel: Kapatılan partinin anahtarlarını teslim etmeye gidiyor
Bodrum'da fuhuş operasyonu! Bir gecelik kazançları dudak uçuklattı
Türkiye hakkında korkutucu tahmin ‘Zika virüsü 7 yıl içinde Anadolu'ya yayılacak'
Koca yürekli simitçiden bütün ilçeyi ayağa kaldıran kampanya!
7 çocuk doğurduğuna kimse inanamıyor!
Fransa'dan Apple'a soruşturma
Okuyucu Yorumları 0 yorum