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Fatih'te sahte içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ | 09.01.2018 19:03 | Son Güncelleme 10 saat önce

Haber: İbrahim AKTÜRK Kamera: Murat SOLAK/İstanbul,(DHA)Fatih'te, aynı sokak üzerinde bulunan 3 depoya baskın yapan polis, yaklaşık 500 litre sahte içki ve binlerce içki şişesi ele geçirdi. Baskında 2 kişi gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine Fatih'te aynı sokak üzerinde bulunan 3 depoya baskın düzenledi. Baskında, yaklaşık 500 litre sahte içki ve bin şişesi satışa hazır, yaklaşık 9 bini boş olmak üzere toplam 10 bin içki şişesi ele geçirildi. Polis, sahte içkilere el koyarken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. El konulan sahte içkiler ve şişler, kamyonete yüklenerek götürüldü.

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