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Fatih’te seyir halindeki otobüsün arka lastiği yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 10:12 | Son Güncelleme

Fatih’te seyir halindeki bir özel halk otobüsünün arka lastiğinde yanma meydana geldi.

Fatih’te seyir halindeki bir özel halk otobüsünün arka lastiğinde yanma meydana geldi. Otobüsün arkasından dumanlar yükseldiğini fark eden otobüs şoförü yolcuları tahliye ederek lastikteki yanmaya müdahale etti.
Fatih Kocamustafapaşa Balat hattında faaliyet gösteren özel halk otobüsünün arka lastiğinde bir parlama oldu. Lastikten dumanlar yükseldiğini fark eden araç sürücüsü Edirnekapı durağına yanaşarak yolcuları tahliye etti. Sürücü, tahliyenin ardından araca müdahale ederek lastikteki yanmayı kontrol altına aldı. Bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.
Olay sırasında otobüste olan bir vatandaş, “Kocamustafapaşa’dan çıktığında zaten aracın arızalı olduğunu söyledi ama ona rağmen bizi doldurdu. Buraya kadar geldik işte en sonunda yandı. Otobüste 50 kişi vardık. Arka tekerden duman çıktı. Şoför hemen inip söndürmeye çalıştı” dedi.
Otobüs şoförü İsmail Selvi olayı şöyle anlattı: “Seyir halindeyken yolda hava boşaldı. Hava boşalınca arabayı kilitledi ve aşınma meydana geldi. Bunun üzerine lastikte yanma oldu. Ben erkenden müdahale ettim, yangını söndürdüm, sonra itfaiye gelip soğutma çalışması yaptı. Yolcu vardı ama ben erkenden tahliye ettim. Aracın arızası yoktu. Yolculara ben dedim ki ’Aracın arızası var yanaşacağım, arka araca geçin’ dedim. O sırada zaten duman çıkıyordu lastikten. Yolcular geçmiş olsun bile demedi.”

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