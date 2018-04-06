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Fatih’te su borusu patladı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 01:44 | Son Güncelleme

Fatih’te alt yapı çalışmaları sırasında bir su borusunun patlaması sonucu sokağı su bastı.

Fatih’te alt yapı çalışmaları sırasında bir su borusunun patlaması sonucu sokağı su bastı. Patlama nedeniyle bir çok evin bodrum katını su bastı.
Olay,23.30 saatlerinde Fatih, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hattat İzzet Sokak’ta meydana geldi . edinilen bilgiye göre alt yapı çalışması yapan ekipler üzerinde çalıştığı su borusunun patlaması sonucu oluştu. Patlama kısa sürede büyürken, su apartmanların 6. Katına kadar sıçradı. Çevrede ki bir çok apartmanın bodrum katını su bastı. Olay yerine çok sayıda, itfaiye, İSKİ ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler patlayan borunun su akıntısını keserek olaya müdahale etti. İSKİ ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürüyor.

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