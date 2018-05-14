Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) FATİH'te uyuşturucu satışında anlaşmazlık sonucu çıktığı öne sürülen kavgada 1 kişi öldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 30 Nisan pazartesi saat 19.35 sıralarında Süleymaniye Ayşe Kadın Hamamı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Abdullah D. (23) ile Hasan A.(41) arasında uyuşturucu madde satışı için buluştu. Abdullah D., Hasan A.'dan istediği miktarda uyuşturucu alamayınca kavga çıktı. Kavga sonrası Abdullah D., motosikletle Hasan A.’yı takibe aldı. Sokak üzerinde yeniden çıkan kavgaya Hasan A., ve Abdullah D'nin arkadaşları da katıldı. 2 grup sokak ortasında bir süre tekme, tokat kavga etti. Kavga sırasında silahını çeken Hasan A., Abdullah D. ’yi tabancayla vurdu. hayatını kaybetti.

O ANLAR KAMERADA

O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde Abdullah D. motosikleti ile Hasan A'yı takip ediyor. Bir süre sonra aralarında kavga çıkıyor. Kavga sırasında silahını çıkaran Hasan A., Abdullah D. yı vuruyor. Hasan A. koşarak kaçıyor.