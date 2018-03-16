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Fatih’te yangın: mahsur kalanlar pencereden atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 00:02 | Son Güncelleme

Fatih’te 3 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı.

Fatih’te yangın: mahsur kalanlar pencereden atladı

Fatih’te 3 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalan 2 kişi pencereden atlarken, toplam 4 kişi yaralandı.
Yangın, saat 22.00 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden bina girişinde bulunan hurdalıklar yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangın nedeniyle binada mahsur kalan 2 kişi pencereden atladı. Yangın ihbarı nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Dumandan etkilenen ve binadan atlayan toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fatih’te yangın: mahsur kalanlar pencereden atladı

Fatih’te yangın: mahsur kalanlar pencereden atladı

Fatih’te yangın: mahsur kalanlar pencereden atladı

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