Fatih'te yangında 1 kadın öldü (1)

İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) Fatih'te 4 katlı bir binanın 2'inci katında çıkan yangında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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