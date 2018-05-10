HABER

Fatih'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 11:03 | Son Güncelleme

FATİH'te  3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Fatih'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA/ İSTANBUL, (DHA) FATİH'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'nda trafik durma noktasına geldi.
Kaza, Atatürk Bulvarı İMÇ Çarşısı önünde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu'ndan Aksaray istikametine giden minibüsün sürücüsü önüne çıkan yayaya çarpmamak için sola manevra yapınca kaldırıma çarptı. Arkadan gelen iki otomobil de duramayarak çarpıştı. Araç içerisinde sıkışan bir sürücü ile yaralanan yaya için olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü otomobilden çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Kaza yapan sürücülerden Yunus Emre Ay "Minibüsün önüne yaya çıkınca direksiyonu kırdı. Ben de ona vurmamak için manevra yaptım. Arkadaki araç da duramadı. Üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi" dedi.

Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı Aksaray istikametinde trafik durma noktasına geldi.

(FOTOĞRAF)

Fatih'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralıFatih'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralıFatih'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralıFatih'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Yasak aşk skandalıYasak aşk skandalı
100 bin imza süresi sona erdi! İşte son durum!100 bin imza süresi sona erdi! İşte son durum!
Hatay'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten şok itirafHatay'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten şok itiraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Doğu Perinçek'ten 24 Haziran seçimleri için olay çıkış

Doğu Perinçek'ten 24 Haziran seçimleri için olay çıkış

Muharrem İnce, Meral Akşener'i geri plana düşürdü! Ahmet Hakan yazdı

Muharrem İnce, Meral Akşener'i geri plana düşürdü! Ahmet Hakan yazdı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi

Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi

Mamak’taki sel sularında sörf yapan adam konuştu: Yüzme bilmiyorum

Mamak’taki sel sularında sörf yapan adam konuştu: Yüzme bilmiyorum

Ünlü oyuncudan eski eşine intikam suçlaması

Ünlü oyuncudan eski eşine intikam suçlaması

Ambulans sürücüsüne gizli fotoğraf çekiminden gözaltı

Ambulans sürücüsüne gizli fotoğraf çekiminden gözaltı

Sağanak yağış İstanbullulara zor anlar yaşattı

Sağanak yağış İstanbullulara zor anlar yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.