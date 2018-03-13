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Fatih’teki patlama ile ilgili İGDAŞ’TAN açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 12:44 | Son Güncelleme

Fatih’teki kazı çalışması sırasında meydana gelen doğalgaz patlaması ile ilgili İGDAŞ yazılı bir açıklama yaptı.

Fatih’teki kazı çalışması sırasında meydana gelen doğalgaz patlaması ile ilgili İGDAŞ yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Kazı çalışması esnasında doğalgaz hattına zarar verilmiştir. Hatta oluşan hasar nedeniyle gaz çıkışı ve yangın meydana gelmiştir" denildi.
Fatih’teki kazı çalışması sırasında meydana gelen patlama ile ilgili İGDAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün öğlene doğru Fatih Dervişali Mahallesi Dilmaç Sokak No:64 adresinde bir altyapı kuruluşunun yaptığı kazı çalışması esnasında doğalgaz hattına zarar verilmiştir. Hatta oluşan hasar nedeniyle gaz çıkışı ve yangın meydana gelmiştir. 187 Doğalgaz Acil Hattına gelen ihbar üzerine İGDAŞ ekipleri olaya müdahale etmiş, gerekli güvenlik önlemlerini almış ve gaz akışını kesmiştir. Doğalgaz hattında oluşan hasarla ilgili onarım çalışması başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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