Fatma Şahin’in makamına oturan 14 yaşındaki Kübra’nın intihar ettiği iddiası

23 Nisan’da Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in koltuğuna oturan 14 yaşındaki lise öğrencisi Kübra Nur K.’nin silahla kafasına sıkarak intihar ettiği iddia edildi.

İddiaya göre, annesi Meryem K., Kübra Nur K. ile birlikte pazara alışveriş yapmaya gitmek istedi. Baş ağrısı çektiğini ileri süren liseli kız pazara gitmek istemedi. Pazar alışverişinden dönen anne Meryem K. eve girdiğinde kızını kanlar içinde buldu.

Olay, Gaziantep’in Şehitkamil İlçesine bağlı Eyüp Sultan Mahallesi 19 nolu Sokak’ta meydana geldi. 3 katlı evin ikinci katında ikamet eden lise öğrencisinin henüz bilinmeyen bir nedenle evde bulunan babasının tabancası ile kafasına sıkarak intihar ettiği iddia edildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından liseli Kübra’nın cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Fatma Şahin’in makamına oturmuştu

Öte yandan 14 yaşındaki Kübra’nın henüz ortaokul öğrencisi iken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in Başkanlık koltuğuna oturduğu ortaya çıktı.