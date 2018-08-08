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Fatsa'da sağanak; OSB su altında (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 12:12 | Son Güncelleme

DERE TAŞTI ARAÇLAR VE YOLLAR HASAR GÖRDÜ Ordu'nun Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde sağanak sonrası Cinli Deresi taştı.

Fatsa'da sağanak; OSB su altında (2)

DERE TAŞTI ARAÇLAR VE YOLLAR HASAR GÖRDÜ
Ordu'nun Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde sağanak sonrası Cinli Deresi taştı. Taşkın nedeniyle park halindeki yaklaşık 10 araç su altında kaldı. Sular, moloz ve ağaç parçalarını sürükledi. Bölgedeki bazı ev ve işyerlerinin bodrum ve giriş katlarını su bastı. Yollarda çökmeler meydana geldi, bazı araçlarda selin taşıdığı taş ve moloz parçaları nedeniyle hasar oluştu. Karayolları ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Fatsa'da sağanak; OSB su altında (2)Fatsa'da sağanak; OSB su altında (2)Fatsa'da sağanak; OSB su altında (2)Fatsa'da sağanak; OSB su altında (2)

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