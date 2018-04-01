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Fatsa’da trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 13:28 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Esra K.

Fatsa’da trafik kazası: 1 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Esra K. yönetimindeki 52 HH 925 plakalı otomobil, Ordu-Samsun karayolu Kurtuluş Mahallesi’nde yolun karşısına geçmekte olan yayaya çarptı. Ağır yaralanan şahıs için sağlık ekiplerinden yardım istendi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Fatsa’da trafik kazası: 1 yaralı

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