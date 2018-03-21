Fatsa’daki trafik kazası güvenlik kamarasında

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, bir kişinin ağır yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, Onur Şimşek idaresindeki motosiklet, Sema Duman yönetimindeki 52 DK 588 plakalı otomobille Ordu-Samsun Karayolu Dolunay Kavşağı’nda çarpıştı. Çarpma sonrası motosiklet sürücüsü takla attı ve ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralı Onur Şimşek’i Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Esenyurt'ta fabrika önünde silahlı saldırı!
İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!
İstanbul'da kaza! 2 şerit trafiğe kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Genç kız fantezi kurbanı oluyordu! 10 cm'lik seks oyuncağı içine kaçtı
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
ABD'de bombacı kendini havaya uçurdu
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Facebook skandalı büyüyor! Gizli çekim görüntüler...
Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var
Yenilik sırası Instagram’da: Instagram hikayelerine yepyeni bir özellik geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum