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Fatsa’daki trafik kazası güvenlik kamarasında

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 18:07 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, bir kişinin ağır yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Edinilen bilgiye göre, Onur Şimşek idaresindeki motosiklet, Sema Duman yönetimindeki 52 DK 588 plakalı otomobille Ordu-Samsun Karayolu Dolunay Kavşağı’nda çarpıştı.

Fatsa’daki trafik kazası güvenlik kamarasında

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, bir kişinin ağır yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, Onur Şimşek idaresindeki motosiklet, Sema Duman yönetimindeki 52 DK 588 plakalı otomobille Ordu-Samsun Karayolu Dolunay Kavşağı’nda çarpıştı. Çarpma sonrası motosiklet sürücüsü takla attı ve ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralı Onur Şimşek’i Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Fatsa’daki trafik kazası güvenlik kamarasında

Fatsa’daki trafik kazası güvenlik kamarasında

Fatsa’daki trafik kazası güvenlik kamarasında

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