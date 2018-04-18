Fayans çalarken yakalanan hırsız tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir iş yerinden fayans çalarken yakalanan şahıs tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yenice Jandarma Komutanlığına yapılan ihbar üzerine Yamaç Ticaret adlı iş yerine giden jandarma ekipleri, kaçmak isteyen 3 şüpheliyi yakaladı. Ekipler, yaptıkları kimlik kontrolünde Ş.G. isimli şahsın daha önce Yenice bölgesinde 11 olaya karıştığını ve hakkında yakalama kararı olduğunu, Ş.K. ismiyle sahte kimlik kullandığını tespit etti. Bunun üzerine Ş.G. ile yanındaki eşi K.K. ve F.K. isimli çocuk gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Ş.K. tutuklanırken, eşi K.K. denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı. F.K. adlı çocuk da serbest bırakıldı.