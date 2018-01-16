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Fazla verilen 10 bin euroyu alıp gitti

YAŞAM HABERLERİ | 16.01.2018 11:23 | Son Güncelleme 4 saat önce

Kayseri´de döviz bürosunda 25 yıldır çalışan veznedar Ahmet Aksu (54), gelen 1'i kadın 3 kişiye 10 bin euro fazla ödeme yaptı. Veznedar Ahmet Aksu, "O an dalgınlıktan fazla para ödedim. Ama bu kişilerin duyarlı olduğuna inanıyorum ve parayı getireceklerini düşünüyorum. Eğer getirirlerse duacı oluruz" dedi.

Merkez Melikgazi ilçesindeki Kazancılar Çarşısı'ndaki döviz bürosuna gelen 1'i kadın 3 kişi, döviz bozdurmak için işyerine girdi. Bir süre aralarında konuştuktan sonra veznedeki Ahmet Aksu´ya yöneldi. 3 kişi euro bozdurmak istediklerini belirterek paraları vermeye başladı.

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Aksu, dalgınlıkla 34 bin euro almasına rağmen 44 bin euro üzerinden Türk lirası üzerinden ödeme yaptı. Bu kişilerin ayrılmasından sonra hata yaptığını fark eden Aksu, ne yapacağını şaşırdı.

25 yıllık meslek hayatında ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını belirten Aksu, şunları anlattı:

"Vatandaşlar aralarında konuştuktan sonra bana euro bozduracaklarını söyledi. Parça parça 50´lik, 100´lük euroları vermeye başladılar. Hesabı karıştırdım. Bir anlık dalgınlıkla 34 bin euro aldım ve 44 binlik ödeme yaptım. Bir süre sonra durumu fark ettik ama iş işten geçmişti. Fazla ödeme yaptığım kişiler parayı arsa alımında kullanacaklarını ifade etmişti. Ben onların iyi niyetlerine inanıyor ve duyarlı olduklarını düşünüyorum. İnşallah durumu fark ettiklerinde geleceklerdir. İnsanlık namına aldıkları fazla parayı geri getirmelerini istiyorum. İnşallah getirirler. Kendilerine duacı oluruz. 45 bin 700 TL fazla ödeme yapmışım." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri veznedar

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
Su iç üzerine giden gelseydi mezardaki dedem gelirdi...
Akp kalesi geri gelmez.
dua mı :) kim duaya bakar herşey para olmus akp ve avanelerindendemi anlamadın sözde hepsi dindar be
@doblo78 Yer gök dua ile ayakta duruyor ama senin gibi inançsızlar işi hemen akp'ye bağlayıverdi. Sen inanmayabilirsin ama Rab'bim senin elin ile o parayı getirtir ruhun duymaz.
45.700 TL fazla para insan farkına varmaz mı? Hadi bu arkadaş dalgındı ama para bozduran şahıslar hiç mi? farketmiyor. İnşallah bir an önce getirirler de bu arkadaşta rahat bir nefes alır.
o parayı yiyen iflah olmaz
GETİREN ŞİMDİYE KADAR GETİRİRDİ
hırsızlık suç değil ki bu ülkede ne olmuş yani..bir de başörtüsü takmış mübarek kadın..sorsan 10 numara Müslüman...ben imam hatip mezunuyum ama son 10 yıl yaşanan ahlaksızlıklardan vede bunları yapanların kendilerini en kral Müslüman görüp ahkam kesenlerden bıktım..
SAKIN KAYSERİLİLER KIZMASIN!!!PASTIRMANIN DİYARINDAN BUNU BEKLEMİYORDUM!!!
kendileri getirmese polis zoruyla alınır,hata yapılması bu paranın alınamıyacağı anlamına gelmez,bu bağış değildir,bende veznecilik yaptım hata yapılacağını bilirim
Geçmiş olsun dostum. Şimdi arkadaş bile arkadaşı kazıklama peşinde dürüst insan bulmak zor malesef. Bu sana maddi kayıp yanında büyük ders olmuştur. işyerlerinde en çok hata kalabalık halde akın eden müşteri zamanında yapılır. İşte o zamanlarda kimsenin işini önce halletmeye çalışmayacaksın. Sırayla yavaşca işlerini görüp yollayacaksın.
demek ki sen haram para kazanmıssin ki Rabbim de bunu senden böyle çıkarmış...
normalde döviz bozdururken bozan kişinin adı soyadı tam hatırlamıyorum ama t.c no yazılı döviz bürolu kaşeli bir çıktı verilir.biri bozana biri büroda kalır. böyle bir işlem yapmış olsaydı o kişileri bulunabilirdi.
giden gelse babam gelirdi geçmiş olsun
ya alan kişiler bize paramız tam verildi derler se o zaman ne nane yiyecen
helal malına,haram para yatıran o kişi,alacağı arsanın hayrını ğöremez.
bu zamanda zor.avanta parayı bulan bu yiğitler soluğu pavyonda veya genelevinde almışlardır.
zamanında kayseride bir markete 100 tl bozarmisiniz dediğimde bozarız ama 3 tl ücret alirim demişlerdi bende çok şaşırmıştım bu olaydaki doviz sahibi bence bir bardak değil damacana içsin
geçmiş olsun kardeşim.dikkat etmek şart,bunlar para mara getirmez bundan sonra bari kaptırma
ulan herseyi akp ye bagliyorsunuz ya ne cahil insanlarsiniz asalaklar
iyi yapmış toplum sana uymuyorsa sen topluma uyacaksın
kayseri esnafı. en az 10 vaka biliyorum bunun tam tersi olmuş. vatandaş eksik para aldığını idda ederek döviz bürosuna gitmiş ama sonuç alamamis. Haber değeri yok bunun ama umarım getirir verirler. O da bir haber olur.
kayseriliyken olmuş gayserili
kardeşim hastamısın sen böyle yüklü bozumda 1 tane adam mı çalışır saçmalamayın en az 2 tane döviz elemanı olur biri sayar diğeri tekrar sayar teslim edilir. işin kötü yanı karşı tarafın sittim sene farkında olamıyacak olması adam kalkar 34 bin eurenon karşılığı bumuş der geçer
İnsanlık Artık O Kadar Çok İlermiş ki , şimdilerde artık görünmüyor.
ALLAH AŞKINA KAMERALAR KAYITTA:)))DAHA YAKALANMADILAR MI?
Belkide Vezneci 10 bin euro'yu indire gandi yaptı, müşteriye dalgınlıkla fazla para verdim dümeni yapıyor. Hadi 50 - 100 olsa neyse, 10 bin euro nun dalgınlığı mı olur.
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