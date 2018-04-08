HABER

Feci kaza! 60 metrelik uçuruma yuvarlandı!

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 04:28 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Anbarcılar köyünde yoldan çıkan otomobil, 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Feci kaza! 60 metrelik uçuruma yuvarlandı!

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı Anbarcılar köyü Arpalıkbaşı mevkiinde meydana gelen kazada otomobil, kara yolundan 60 metre uçuruma yuvarlanmış olarak bulundu. Uçuruma yuvarlanan aracın altında sıkışarak olay yerinde hayatını kaybeden şahsın 45 yaşındaki Doğan Özlü olduğu tespit edildi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Doğan Özlü’nün olay yerinde sıkışarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından otomobilin altından çıkartılan Doğan Özlü’nün cenazesi, Bozkurt Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

Takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölüTakım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü
Canan Karatay yine ezber bozduCanan Karatay yine ezber bozdu
Boğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktıBoğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza trafik kazası uçurum

En Çok Okunan Haberler

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Gelin ve damat 'evet' dedi, Erdoğan itiraz etti: Ben farklı düşünüyorum

Gelin ve damat 'evet' dedi, Erdoğan itiraz etti: Ben farklı düşünüyorum

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme

HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme

Torba Yasa'dan gençlere çifte maaş şansı çıktı

Torba Yasa'dan gençlere çifte maaş şansı çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç kaza: Beton direğe çarpan araçta 3 genç öldü

Korkunç kaza: Beton direğe çarpan araçta 3 genç öldü

Polis durdurduğu otomobilde öyle bir şey buldu ki!

Polis durdurduğu otomobilde öyle bir şey buldu ki!

Türkiye'ye akın etmişlerdi! Sınır dışı edildiler

Türkiye'ye akın etmişlerdi! Sınır dışı edildiler

Sürücü kursunda vahşet!

Sürücü kursunda vahşet!

Bursa'da korkunç olay! Baraj kenarında kadın cesedi bulundu

Bursa'da korkunç olay! Baraj kenarında kadın cesedi bulundu

Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları

Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.