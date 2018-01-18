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Feci kaza! Bir aile yok oldu

YAŞAM HABERLERİ | 18.01.2018 11:03 | Son Güncelleme 9 saat önce

Konya'da pancar yüklü kamyonla çarpışan otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü.

Feci kaza! Bir aile yok oldu

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Konya- Çumra karayolunda meydana geldi. Mustafa Ersarı (37) yönetimindeki 42 HA 290 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yaşar Nazlıtepe (48) yönetimindeki 42 ZE 609 plakalı pancar yüklü kamyonla çarpıştı. Kamyonun devrildiği kazada, hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Ersarı, eşi Neslihan Ersarı (37), çocukları Melike (12) ve Ramazan Ersarı (9) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazadan yara almadan kurtulan kamyon şoförü Nazlıtepe, gözaltına alındı. Araçta sıkışan 4 kişinin cesetleri, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, otopsi için Çumra Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Konya Kaza

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ŞU KAZAYI BİLE BİLE YAPIYORLAR Bİ ŞÖFÖR ŞERİDİNDEN GİDERSE SİNYALLARINI VERİRSE HIZA DUYARLI OLURSA DAHA DOGRUSU TRAFİGE SAYGISI VARSA KAZA ASLA YAPMAZ
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