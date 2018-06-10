Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı Hüseyin Onbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İftara yetişmek için evlerine giden Fatih Develi yönetimindeki 71 AB 573 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Recep Yulaf yönetimindeki 71 DT 235 kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile birlikte araçlarda bulunan yolculardan Gülşen Develi (30) Ayşenur Develi (5), Muhammed Hilmi Develi (9) ve Muhammed Numan Develi (1) yaralandı.

YARALILAR ARAÇTAN ÇIKARILDI

Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Gülşen Develi’nin ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA



