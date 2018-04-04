HABER

Feci kaza: Üniversiteli Sema hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 19:50 | Son Güncelleme

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Kalkınma mahallesinde yokuş aşağıya giden ve freninin patlaması sonucu kontrolden çıkan kamyonetin çarptığı üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kalkınma Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli olduğu belirtilen sürücü yönetimindeki 61 DT 056 plakalı kamyonetin, yokuş aşağıya inişte freni boşaldı. Hızlanan kamyonet, yaya kaldırımında yürüyen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Sema Yönev'e çarptıktan sonra duvara çarparak durabildi. Kazada, üniversiteli Sema ağır yaralanırken, Suriye uyruklu olduğu belirlenen kamyonetin sürücüsü ve yanındaki kişi olay yerinden kaçtı.

sema

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Sema Yönev, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Sema Yönev, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sema Yörev’in Giresunlu olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kaçan kamyonetin Suriye uyruklu sürücüsü ve yanındaki kişi ise polis tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Flaş... ABD'de askeri helikopter düştü!Flaş... ABD'de askeri helikopter düştü!
Asiye Teyze'yi zabıtaya vermedilerAsiye Teyze'yi zabıtaya vermediler
ABD'den flaş DAEŞ'le mücadele kararıABD'den flaş DAEŞ'le mücadele kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza Trabzon Sema Yönev üniversite

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

Okuyucu Yorumları 2 yorum
eceli gelmiş yazık. Allah rahmet eylesin
allah rahmet eylesin kardeşimize. bizler o yolu her sabah işe gitmek için kullanıyoruz..okadar kotü bir yol ki anlatılmaz..doğukaradeniz en büyük hastahanesinin yolu içler acısı..belediye başkanları tamamen seyirci..daha 2 ay önce bir belediye otobüsü içi dolu bir vaziyetde geri geri aynı yerde duvardan aşşağıya uçtu.sürekli dur kak olması sağlam arabayı bile mahvediyor..kaldıki otobüs dolmuş kamyonet bunlar hak getire..Trabzon ortahisar belediyesinin sayfasın da bir reklem var ; trabzon için projerniz varmı diye..bence sorunumuz var sayın başkanlar..esnaflar madur olsın diye cozum yok
Diğer Haberler
73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma

73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma

İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

Su kuyusunda yanmış halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Su kuyusunda yanmış halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Sapık ormanda yakalandı! Küçük kız çocuğunu...

Sapık ormanda yakalandı! Küçük kız çocuğunu...

Oğlu, kızını öldürmüştü! Baba şikayetçi olmadı

Oğlu, kızını öldürmüştü! Baba şikayetçi olmadı

Adana'da mide bulandıran olay! Polis ekipleri gözlerine inanamadı

Adana'da mide bulandıran olay! Polis ekipleri gözlerine inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.