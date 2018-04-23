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Feci kazada 9 aylık bebek öldü, çok sayıda kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 01:27 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde piknikten dönen 10 kişinin bulunduğu cip, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu köprüden dereye uçtu. Araçta bulunan 9 aylık bebek hayatını kaybetti, 3’ü çocuk toplamda 9 kişi de yaralandı.

Feci kazada 9 aylık bebek öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Kaza saat 20.00 sıralarında, Taraklı Hacımurat Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile üyelerinin bulunduğu 10 kişi ormanlık alanda piknik yaparak evlerine gitmek üzere yola çıktı. Edinilen bilgilere göre, Zekeriya O. kontrolündeki cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden dereye devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarak, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce ters dönerek bir kısmı suda kalan araç içerisinde bulunanlar uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Piknik dönüşü kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Meydana gelen kaza sonucu araç içerisinden çıkartılan 9 aylık Ümeyra O. bebeğin sağlık ekiplerince yapılan kontroller sonucu öldüğü belirlenirken; cip içerisinde bulunan İsmail O. (72), Eyüp T. (14), Nurgül T. (12), Ahmet T. (10), Fatih T. (39), Fatma T. (36), Zekeriya O. (31), Melike O.(35) ve Saliha O. (45) isimli yaralılar ise Taraklı Toplum Sağlığı Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılar, burada yapılan müdahaleler sonrasında Geyve Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Dereye uçarak ters dönen araç, olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırılırken, feci kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

(DHA / İHA)

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sakarya trafik kazası

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