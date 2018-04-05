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Feci kazada can veren genç kadın defnedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 15:22 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da Çorlu-Çerkezköy yolu üzerinde önceki gece meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Esengül Comba defnedildi.Çorlu-Çerkezköy yolunda meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden Esengül Comba (33) için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Tekirdağ’da Çorlu-Çerkezköy yolu üzerinde önceki gece meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Esengül Comba defnedildi.
Çorlu-Çerkezköy yolunda meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden Esengül Comba (33) için bugün cenaze töreni düzenlendi. Çerkezköy Mimar Sinan Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve Comba’nın yakınları katıldı.
Cenaze namazı öncesi acılı baba Remzi Comba, taziyeleri kabul ederken anne Döndü Comba ise gözyaşlarına boğuldu.
Esengül Comba, cenaze namazının ardından Çerkezköy İstasyon Mezarlığı’na defnedildi.

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