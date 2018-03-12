Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, Samsun-Ordu karayolu fakülte kavşağında meydana gelmişti. Ali Osman Çalışkancı yönetimindeki 61 EK 541 plakalı otomobil ile Muhterem Geçgel yönetimindeki 07 N 2406 plakalı cip kavşakta çarpışmış, kazada cip sürücüsü Muhterem Geçgel hayatını kaybetmiş, Yılmaz Cüre de ağır yaralanmıştı. Kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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