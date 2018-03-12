HABER

Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 10:29 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Kaza, Samsun-Ordu karayolu fakülte kavşağında meydana gelmişti.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, Samsun-Ordu karayolu fakülte kavşağında meydana gelmişti. Ali Osman Çalışkancı yönetimindeki 61 EK 541 plakalı otomobil ile Muhterem Geçgel yönetimindeki 07 N 2406 plakalı cip kavşakta çarpışmış, kazada cip sürücüsü Muhterem Geçgel hayatını kaybetmiş, Yılmaz Cüre de ağır yaralanmıştı. Kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Taksim'de silah sesleri!Taksim'de silah sesleri!
Kur'an içinde FETÖ talimatı!Kur'an içinde FETÖ talimatı!
Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Zeytin Dalı Harekâtında neler yaşanıyor? TSK'dan son dakika Afrin açıklaması

Zeytin Dalı Harekâtında neler yaşanıyor? TSK'dan son dakika Afrin açıklaması

İçişleri Bakanlığı'dan Uber'i trafikten men edecek yasa

İçişleri Bakanlığı'dan Uber'i trafikten men edecek yasa

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Boşanmak isteyen eşini öldürüp intihar etti

Boşanmak isteyen eşini öldürüp intihar etti

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 52'nci gün; 3 bin 347 terörist etkisiz hale getirildi (3)

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 52'nci gün; 3 bin 347 terörist etkisiz hale getirildi (3)

“Kaçınılmaz Ağırlık”, Ankara’da sanatseverlerle buluşacak

“Kaçınılmaz Ağırlık”, Ankara’da sanatseverlerle buluşacak

Minare alemine ayağı takılan atmacayı kurtarma operasyonu

Minare alemine ayağı takılan atmacayı kurtarma operasyonu

Fındık bahçesinde intihar etti

Fındık bahçesinde intihar etti

Kargo kamyonundan 5 bin paket kaçak sigara çıktı

Kargo kamyonundan 5 bin paket kaçak sigara çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.