Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu fakülte kavşağında meydana gelmişti. Ali Osman Çalışkancı yönetimindeki 61 EK 541 plakalı otomobil ile Muhterem Geçgel yönetimindeki 07 N 2406 plakalı cip kavşakta çarpışmış, kazada cip sürücüsü Muhterem Geçgel hayatını kaybetmiş, Yılmaz Cüre de ağır yaralanmıştı. Kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.