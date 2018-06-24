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Felçli çift, oylarını kullandıktan sonra gözyaşlarına boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2018 11:02 | Son Güncelleme

ADANA'da geçirdikleri felç sonucu yürümekte ve konuşmakta zorluk çeker çift, oylarını kullandıktan sonra, duygulanıp, gözyaşlarına boğuldu.

Felçli çift, oylarını kullandıktan sonra gözyaşlarına boğuldu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da geçirdikleri felç sonucu yürümekte ve konuşmakta zorluk çeker çift, oylarını kullandıktan sonra, duygulanıp, gözyaşlarına boğuldu.
Çukurova ilçesinde bulunan Ayşe Atıl İlkokulu'na sabah saatlerinde gelen, ikisi de 70 yaşındaki Sevim ve Kadir Uz çifti, oylarını kullandı. Yıllar önce geçirdikleri felç sonucu yürümekte ve konuşmakta zorluk çeken çift, oylarını kullandıktan sonra, duygulanıp, ağlamaya başladı. Sevim Uz, "Hastalığımızı bahane etmeden sandığa gelip, vatandaşlık görevimizi yaptık. Vatanımız ve milletimiz için hayırlısı ne ise o olsun" dedi. Çift daha sonra evlerinini yolunun tuttu.
BASTONLA OY KULLANDI
Geçen ay geçirdiği kaza sonucu ayak bileğini kıran Güzin Dağsuyu ise doktorların tüm uyarılarına rağmen yatağından kalkarak sandık başına geldi. Diğer vatandaşların yardımlarıyla oy kullanan Dağsuyu "Ayağım kırık olduğu halde sandığa geldim. Çok güzel bir duygu, özgür irademle seçimimi yapıyorum" dedi.

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Felçli çift, oylarını kullandıktan sonra gözyaşlarına boğulduFelçli çift, oylarını kullandıktan sonra gözyaşlarına boğulduFelçli çift, oylarını kullandıktan sonra gözyaşlarına boğuldu

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