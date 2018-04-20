Fenerbahçe-Beşiktaş derbi soruşturması genişletildi: 8 gözaltı

Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma, eylemlerin planlı organizasyon dahilinde yapıldığı şüphesiyle derinleştirildi. Gözaltı sayısı 8’e yükseldi.

Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yaralandığı olaylara ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Tribünden fırlattığı çakmak ile Şenol Güneş’in yaralanmasına sebep olan S.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Eylemlerin planlı gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duruluyor

Savcılık, soruşturmayı olayın planlı bir organizasyon dahilinde yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi amacıyla derinleştirdi. Şenol Güneş’in yaralanmasından sonra olayların farklı tribünlerde de meydana geldiğini tespit eden savcılık, olayların bir azmettiricisinin olup olmadığı şüphesi üzerine araştırma başlattı.

Tüm kameralar incelenecek

Maçın birinci dakikasından tatil edildiği dakikaya kadar tüm kamera kayıtlarının incelenerek şüphelilerin kimlik tespiti için çalışma başlatıldığını kaydeden savcılık, şüpheli S.D. ile birlikte 7 şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtti. Şüphelilerin tespiti ve yakalama çalışmaları sürüyor.