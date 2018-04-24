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Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 35’e yükseldi.

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 00:01 | Son Güncelleme

IHAAW235503-ASA/23-04-2018 - Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 35’e yükseldi. 23.04.2018 23:55:03 TSI NNNN

IHAAW235503-ASA/23-04-2018

- Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 35’e yükseldi.

23.04.2018 23:55:03 TSI
NNNN

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