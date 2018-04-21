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Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sırasında çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yaralandığı olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 23’e yükseldi.

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 12:34 | Son Güncelleme

IHAAW122735-ASA/21-04-2018 - Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sırasında çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yaralandığı olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 23’e yükseldi. 21.04.2018 12:27:35 TSI NNNN

IHAAW122735-ASA/21-04-2018

- Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sırasında çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yaralandığı olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 23’e yükseldi.

21.04.2018 12:27:35 TSI
NNNN

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