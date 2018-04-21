IHAAW122735-ASA/21-04-2018
- Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sırasında çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yaralandığı olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 23’e yükseldi.
21.04.2018 12:27:35 TSI
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